Exigía dinero, agredió a un conductor y terminó rompiendo un patrullero

El hecho ocurrió en Córdoba capital, sobre avenida Armada Argentina, donde un limpiavidrios comenzó a exigir dinero a un conductor. Ante la negativa, el hombre reaccionó con violencia y lo agredió.

Minutos después, la situación escaló cuando el mismo individuo atacó a piedrazos un patrullero que acudió al lugar, provocando daños en el parabrisas del vehículo policial.

Finalmente, fue reducido por los efectivos y trasladado a la comisaría, quedando a disposición de la Justicia. En el procedimiento también se secuestraron los elementos utilizados durante el ataque.