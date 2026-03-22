Intentó cruzar el lago con una camioneta y terminó dentro del agua

Un episodio particular se registró este sábado alrededor de las 19 en jurisdicción de Ciudad América, cuando una camioneta terminó dentro del dique Los Molinos tras intentar realizar una travesía por el agua.

El hecho ocurrió en la zona de la costa del dique, en la desembocadura del río San Pedro, donde una pareja que se trasladaba en un Jeep Cherokee intentó avanzar por el lago. En medio de la maniobra, el vehículo quedó atascado y sin tracción, hasta terminar parcialmente dentro del espejo de agua.

Pese a la situación, ambos ocupantes lograron salir por sus propios medios y no sufrieron lesiones.

Para retirar la camioneta, trabajaron bomberos de Ciudad América, quienes con la ayuda de un tractor lograron extraer el rodado del agua.

No hubo intervención policial ni de servicios de emergencia, ya que las personas involucradas no presentaban afectaciones.