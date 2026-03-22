Murió un hombre internado tras un golpe en la cabeza

Un hombre mayor de edad murió esta madrugada en el Sanatorio Parque, en la ciudad de Córdoba, donde permanecía internado desde el pasado 16 de marzo tras haber sufrido un golpe en la cabeza.

Según se informó, la víctima había ingresado inicialmente al Hospital Madre Teresa de Calcuta con una lesión en el cuero cabelludo y luego fue derivada al centro de salud privado, donde finalmente se produjo el deceso.

El fallecimiento fue comunicado por los médicos del sanatorio y ahora se busca establecer en qué circunstancias se produjo la lesión que derivó en su muerte.