Noche accidentada en Carlos Paz: una motociclista terminó hospitalizada

Anoche, cerca de las 22, se produjo un accidente en la intersección de calle Brasil y avenida Perón, en Villa Carlos Paz. Por causas que aún se investigan, una camioneta Toyota Hilux conducida por un hombre de 36 años impactó contra una motocicleta Brava Nevada 110 cc, manejada por una mujer de 51.

Como consecuencia del choque, la conductora de la moto resultó con lesiones y fue asistida en el lugar por un servicio de emergencias, que diagnosticó politraumatismos y escoriaciones.

Ambos vehículos quedaron involucrados en el siniestro, mientras se intentan determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.