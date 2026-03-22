Piden ayuda para hallar a un joven desaparecido en Córdoba

La Fiscalía de Instrucción del Distrito III Turno 1 solicita la colaboración de la población para dar con el paradero de Miguel Alejandro Valverdi, un joven desaparecido en la ciudad de Córdoba.

Según informaron, fue visto por última vez el pasado 3 de marzo de 2026 en su domicilio de barrio Villa Retiro. Desde entonces no se tienen novedades sobre su ubicación.

El joven es de contextura robusta, mide aproximadamente 1,70 metros, tiene tez trigueña y cabello lacio corto con degradé en los costados. No presenta tatuajes ni marcas distintivas.

Al momento de su desaparición vestía un pantalón jean azul, campera verde con interior de cordero, zapatillas color mostaza y una gorra verde flúor. Además, llevaba un bolso de mano negro con ropa, un celular Samsung, un cargador inalámbrico y un par de borceguíes, junto a una mochila infantil color rosa con un dibujo animado.

Desde la fiscalía indicaron que cualquier información puede ser aportada en la Unidad Judicial 12, ubicada en José Villegas 2100, barrio Patricios, o comunicándose a los teléfonos 4335142 y 4481016 (interno 34221).