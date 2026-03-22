Recuperaron dos motocicletas con pedido de secuestro en Carlos Paz

La Policía de Villa Carlos Paz recuperó dos motocicletas que tenían pedido de secuestro vigente en distintos procedimientos realizados en los barrios Colinas y Santa Rita.

Según informaron fuentes policiales, el primer procedimiento se realizó durante la tarde de ayer cuando personal del CAP Carlos Paz encontró una motocicleta Yamaha Crypton de color azul, sin dominio colocado, en un descampado de barrio Colinas.

En otro operativo, los efectivos secuestraron una motocicleta Honda Wave de color blanco en la intersección de calles Gob. Ortiz y Herrera, en barrio Santa Rita. El rodado presentaba el tambor de arranque violentado y registraba pedido de secuestro vigente.

Ambas motocicletas fueron secuestradas y quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción de turno, que interviene en la investigación.