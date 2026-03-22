Rescataron un cóndor andino que no podía volar en plena ruta

Un cóndor andino fue rescatado este sábado por la tarde en la Ruta Nacional 20, en el límite entre San Luis y Córdoba, luego de ser encontrado con dificultades para volar sobre la carpeta asfáltica.

El hecho se registró a la altura del puesto limítrofe Lafinur, donde efectivos de la Policía Caminera realizaban un control vehicular. En ese contexto, observaron un automóvil que detuvo su marcha de manera repentina sobre la banquina, a unos 200 metros del operativo.

Al acercarse, los uniformados se entrevistaron con el conductor, un hombre de 47 años que viajaba junto a una mujer de 63. El hombre explicó que frenó al advertir la presencia de un ave silvestre sobre la ruta.

Se trataba de un cóndor andino que presentaba dificultades para volar, por lo que los efectivos, junto al conductor, lograron resguardarlo y trasladarlo hasta el puesto limítrofe.

Posteriormente, personal de la Brigada Rural La Legua llevó al animal hacia la Reserva Natural Quebrada de las Higueritas, donde quedó bajo cuidado para su evaluación y recuperación.