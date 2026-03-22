Rompió la vidriera de un comercio y lo detuvieron

Esta madrugada, alrededor de las 3:10, un hombre de 31 años fue detenido tras romper la vidriera de un local comercial en barrio Miguel Muñoz, en la zona sur de Villa Carlos Paz.

El episodio ocurrió en la intersección de avenida Cárcano y Tte. Morandini, donde efectivos que patrullaban el sector lo vieron provocando daños en el frente del comercio.

El hombre fue reducido en el lugar y trasladado a la alcaidía, quedando a disposición de la Fiscalía de turno.