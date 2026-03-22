Tras la carrera L’Étape, habilitan todas las rutas en la provincia

El Gobierno de Córdoba informó que todas las rutas de la provincia se encuentran nuevamente habilitadas luego del operativo de seguridad desplegado este domingo por la realización de la carrera L’Étape Argentina by Tour de France.

Durante la jornada, se implementaron cortes programados de tránsito en distintos sectores para permitir el paso de los más de 2.500 ciclistas que participaron de la competencia.

Una vez concluidos los recorridos, la circulación vehicular fue restablecida con normalidad en toda la zona afectada, especialmente en los valles serranos, donde se registró un importante movimiento turístico en el marco del fin de semana largo.

El operativo fue coordinado por el Ministerio de Seguridad, con presencia de personal en rutas y puntos estratégicos para ordenar el tránsito y acompañar el desarrollo del evento.