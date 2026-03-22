Un naranjita armado intentó deshacerse de un cuchillo y terminó detenido

El procedimiento se realizó en barrio Altos de General Paz, en la ciudad de Córdoba, donde efectivos policiales detectaron a un naranjita en actitud sospechosa durante un control.

Al advertir la presencia de los uniformados, el hombre intentó descartarse de un cuchillo tipo serrucho. Tras ser reducido, comprobaron que además llevaba una réplica de arma de fuego.

Fue trasladado a sede policial junto con los elementos secuestrados: el cuchillo, la réplica y un chaleco refractario que utilizaba mientras trabajaba en la vía pública.

Quedó a disposición de la Justicia.