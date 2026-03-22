Una motociclista cayó tras chocar contra una vaca en la ruta

Un accidente se registró en la madrugada de este domingo, alrededor de las 2:45, en la Ruta Provincial N° 15, a la altura del paraje Los Azulejos.

Según indicó una joven de 20 años, que circulaba en motocicleta en sentido sur-norte, un animal vacuno se le cruzó de manera imprevista, lo que provocó que perdiera el control del rodado y terminara cayendo sobre la carpeta asfáltica.

En el lugar trabajó el servicio de emergencias 107, que asistió a la conductora y constató lesiones de carácter leve, sin necesidad de traslado al hospital.