Una motociclista cayó tras chocar contra una vaca en la ruta

Ruta 15: siniestro en Los Azulejos
Una motociclista cayó tras chocar contra una vaca en la rutaEl hecho ocurrió esta madrugada en el paraje Los Azulejos. La joven perdió el control de la moto al cruzarse un animal.
Un accidente se registró en la madrugada de este domingo, alrededor de las 2:45, en la Ruta Provincial N° 15, a la altura del paraje Los Azulejos.
Según indicó una joven de 20 años, que circulaba en motocicleta en sentido sur-norte, un animal vacuno se le cruzó de manera imprevista, lo que provocó que perdiera el control del rodado y terminara cayendo sobre la carpeta asfáltica.
En el lugar trabajó el servicio de emergencias 107, que asistió a la conductora y constató lesiones de carácter leve, sin necesidad de traslado al hospital.