Vendía droga y cayó tras intentar escapar en Villa Dolores

Un hombre fue detenido este domingo en la ciudad de Villa Dolores luego de intentar escapar al momento en que la Fuerza Policial Antinarcotráfico ingresaba a su vivienda, en el marco de una investigación que llevaba alrededor de un mes.

El procedimiento incluyó tres allanamientos, con eje en un domicilio de calle Fray Mamerto Esquiú al 200, donde los investigadores lograron desarmar un punto de venta de droga.

Según se informó, al advertir la presencia policial, el hombre salió de la casa con intención de huir, pero fue alcanzado en la vía pública y llevado nuevamente al inmueble.

En el lugar se secuestraron 202 dosis de cocaína, dinero en efectivo, una motocicleta y distintos elementos vinculados a la actividad. De acuerdo a la investigación, el detenido utilizaba la vivienda para vender droga y también realizaba entregas a domicilio con el rodado.

Por orden de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Villa Dolores, el hombre fue trasladado a sede judicial y quedó imputado por comercialización de estupefacientes.