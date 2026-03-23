Accidente en Empalme a Tanti: una mujer fue embestida por una moto

Una mujer de 55 años resultó herida este lunes por la tarde tras ser embestida por una motocicleta en la Ruta Provincial N° 28, en Santa Cruz del Lago.

El hecho ocurrió alrededor de las 17, cuando por causas que se investigan una motocicleta Zanella 150cc, conducida por un hombre de 42 años, impactó contra la mujer.

Como consecuencia del golpe, la víctima sufrió un traumatismo de tórax y fue asistida en el lugar por el servicio de emergencias, que luego la trasladó al Hospital Domingo Funes.

Se investigan las circunstancias en las que se produjo el hecho.