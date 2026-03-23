Carlos Paz: menores en moto atropellaron a dos niños en bici y huyeron

Ocurrió frente a un establecimiento educativo
Carlos Paz: menores en moto atropellaron a dos niños en bici y huyeronLos chicos, de 4 y 8 años, estaban en bicicleta en calle Sucre cuando fueron embestidos durante la tarde
Este lunes por la tarde, dos niños de 4 y 8 años fueron atropellados por una motocicleta en calle Sucre, en barrio Carlos Paz Sierras, frente a la Escuela de Formación Profesional del Distrito Oeste.
Según relataron vecinos, en la moto se trasladaban menores que, por causas que se investigan, embistieron a los chicos que estaban en bicicleta. Tras el impacto, los ocupantes del rodado se dieron a la fuga.
En el lugar trabajó el servicio de emergencias junto a personal del CAP de la Departamental Punilla. Los niños presentaban escoriaciones y raspones, por lo que no fue necesario su traslado a un centro de salud.
El hecho generó preocupación entre los vecinos por la presencia de menores conduciendo y la situación de los niños en la vía pública.