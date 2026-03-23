Comienza el juicio contra la argentina acusada de realizar gestos racistas

Comienza en Brasil el juicio contra Agostina Páez, la abogada argentina acusada de realizar gestos racistas a trabajadores de un boliche de Río de Janeiro, que tomó estado público luego de que se viralizara un video.

Según informaron fuentes del caso, en la primera audiencia, que se desarrollará en el Tribunal Penal N°37 bajo la órbita del juez Guilherme Schilling Pollo Duarte, tanto la fiscalía como la querella expondrán sus conclusiones.

La joven de 29 años permanece detenida con prisión domiciliaria, imputada por tres hechos de injuria racial, un delito que en Brasil contempla penas de hasta 15 años de prisión y no admite excarcelación.

El episodio que derivó en la causa se produjo durante sus vacaciones en Río de Janeiro. De acuerdo a la versión de la imputada, todo se inició a partir de una discusión por una cuenta mal cobrada en el local nocturno, tras la cual se retiró en medio de gritos y tensión con el personal.

Sin embargo, un gesto de carácter racista quedó registrado en video, se viralizó rápidamente en redes sociales y se convirtió en una prueba clave para la investigación judicial.

Días después, la joven oriunda de Santiago del Estero publicó un descargo en sus redes, donde calificó lo ocurrido como "una reacción muy grave" y pidió disculpas públicas. Explicó además que no lo había hecho antes por recomendación de su defensa anterior.

Un video de las cámaras de seguridad complica a los empleados

De acuerdo a lo informado en la tarde de este jueves por el periodista Diego Gabriele, la situación de Agostina Páez -la abogada retenida en Brasil por realizar gestos racistas a empleados de un bar- podría dar un giro inesperado, gracias a un video de las cámaras de seguridad del lugar.

La filmación en cuestión muestra a los trabajadores brasileños del sitio ubicado en Río de Janeiro insultando a la argentina y tocándose los genitales, tal como ella había manifestado al momento de ser aprehendida. De esta manera, Gabriele informó que la defensa de Páez hará "importantes presentaciones" este viernes.