Córdoba: cinco hombres armados fueron detenidos en un operativo

Cinco hombres de entre 22 y 33 años fueron detenidos en las últimas horas en Villa Mafekin, en la ciudad de Córdoba, durante un patrullaje preventivo que derivó en un operativo en la zona.

El procedimiento se inició cuando efectivos que recorrían el sector observaron a uno de los hombres manipulando un arma de fuego, lo que motivó un rápido despliegue policial.

En el lugar fueron reducidos y detenidos los cinco involucrados.

Durante el operativo, se secuestraron dos revólveres con proyectiles, un automóvil Fiat Siena, una motocicleta Honda Wave y cinco teléfonos celulares, entre otros elementos.

Los detenidos fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la Justicia, que investiga las circunstancias del hecho.