Córdoba: destrozó un poste y escapó con una pieza, lo atraparon

Un hombre fue detenido este domingo al mediodía en barrio Cofico, en la ciudad de Córdoba, luego de ser visto por vecinos mientras dañaba una estructura de la vía pública y retiraba una pieza.

El episodio se registró cuando residentes de la zona advirtieron que el hombre manipulaba una casilla ubicada en un poste telefónico. Según relataron, provocó daños en la estructura y extrajo una placa metálica.

Tras el aviso, efectivos policiales se dirigieron al lugar y, con las características aportadas, lograron ubicarlo en calle José María Bedoya al 90. Allí fue detenido.

Durante el procedimiento, los uniformados recuperaron una caja metálica eléctrica y una mochila que llevaba consigo.

El hombre quedó a disposición de la Justicia junto a los elementos secuestrados.