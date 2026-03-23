Córdoba: robó en un club y lo atraparon con pelotas y una escalera

Un hombre fue detenido en las últimas horas en barrio Villa Unión, en la ciudad de Córdoba, tras robar elementos del Club Las Palmas.

El procedimiento se inició luego de que se activara la alarma del lugar, lo que permitió montar un operativo en la zona y ubicar al presunto autor a pocos metros.

Al momento de ser interceptado, llevaba una escalera, 13 pelotas y rollos de alambre que habían sido sustraídos del club.

El hombre fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia.