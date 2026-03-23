Cosquín: Amenazó a un vecino y descubrieron que transportaba cocaína

Un joven fue detenido este lunes en horas de la tarde en la ciudad de Cosquín tras haber amenazado a un vecino, tenía pedido de captura y descubrieron que transportaba varias dosis de cocaína. El hecho ocurrió alrededor de las 17 horas en el barrio San José Obrero y fue interceptado por efectivos policiales que realizaban un patrullaje preventivo.

Se desplegó un operativo cerrojo en la zona y logrando dar con el sospechoso en la calle Alfredo Zitarrosa.

Al momento de la identificación, se constató que poseía un pedido de paradero vigente solicitado por la justicia. Asimismo, durante el palpado preventivo, los uniformados hallaron entre las prendas del sujeto una bolsa de nylon que contenía una sustancia polvorienta de color blanco.

Ante la sospecha de que se tratara de estupefacientes, se solicitó la presencia de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).

Tras realizar los tests correspondientes, se confirmó que la sustancia era cocaína. El joven fue aprehendido de inmediato y trasladado a la dependencia policial, quedando a disposición del magistrado interviniente.