Detuvieron a un hombre que atacó a otro con un palo

Villa Carlos Paz. Un hombre de 37 años fue detenido hoy en Villa Carlos Paz, luego que atacara y lesionara a otra persona con un palo de escoba.

El incidente ocurrió en la intersección de Av. Gral. Paz y Caseros, cuando la víctima, de 80 años, reclamó al agresor por orinar en el lugar.

Personal Policial del Escuadrón Motorizado Enduro intervino en el hecho y detuvo al agresor, quien había atacado al hombre mayor de edad con un palo de escoba, provocándole lesiones en el rostro. El detenido fue trasladado a la comisaría local, quedando a disposición del magistrado interviniente.

Según se supo, el agresor ya tiene algunos antecedentes de violencia y estaría en situación de calle.

