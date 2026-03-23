Diez meses de investigación y caída de un punto de venta de cocaína

Un operativo realizado en la ciudad de Río Segundo permitió desarticular un punto de venta de droga y detener a un hombre de 37 años, tras una investigación que se extendió durante aproximadamente diez meses.

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre calle Las Heras al 1700, donde los efectivos ingresaron y concretaron la detención.

Durante el registro del inmueble, se encontraron varias dosis de cocaína, tres plantas de cannabis sativa, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la actividad.

Según se informó, el hombre ya contaba con antecedentes por comercialización de estupefacientes en 2019 y, además, utilizaba a personas con discapacidad para sostener el funcionamiento del punto de venta.

Tras el operativo, fue trasladado y quedó a disposición de la Justicia junto con los elementos secuestrados.