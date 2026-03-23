Dos detenidos y un taxi destrozado tras la violenta pelea en pleno centro

Dos detenidos y un taxi destrozado fue el saldo que dejó la violenta pelea ocurrida anoche en el centro de Villa Carlos Paz. Un chofer se enfrentó con un pasajero en una secuencia que terminó registrada en video y que provocó conmoción en la ciudad.

El intercambio de golpes e insultos se registró sobre la Avenida General Paz, en las inmediaciones de un conocido local de comida rápida y tuvo que intervenir el personal del escuadrón motorizado de la Departamental Punilla.

Se desconoce cómo se produjo la discusión que rápidamente fue ganando en intensidad, hasta que el hombre que viajaba en el taxi junto a su madre, descendió del rodado y se trenzó a golpes con el chofer, cayendo ambos al piso mientras continúan el enfrentamiento. En las imágenes también se observa el momento en que el hombre se levanta, se dirige hacia el taxi y, con un golpe de brazo, rompe el vidrio de la puerta trasera.

En la disputa, se vieron involucrados un sujeto de 45 años y un conductor de 32 años, quienes fueron aprehendidos, trasladados hacia la comisaría local y quedaron a disposición de la justicia.