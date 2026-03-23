Dos mujeres heridas tras caerse en plena caminata en las sierras

Dos operativos de rescate se realizaron durante la jornada en zonas serranas, donde dos mujeres resultaron heridas tras caídas mientras realizaban trekking.

El primer hecho ocurrió en el río Yuspe, donde una mujer de 54 años, oriunda de Santa Fe, cayó en el cauce y sufrió traumatismos en ambas piernas. Ante la situación, el personal de bomberos voluntarios de Tanti la inmovilizó y la trasladó durante aproximadamente dos kilómetros hasta una unidad, desde donde fue derivada a un centro de salud. En el lugar trabajaron también guardaparques provinciales.

El segundo episodio se registró en el sector conocido como Pozo del Indio, donde otra mujer, de 50 años y también de Santa Fe, sufrió una caída que le provocó un traumatismo en la muñeca izquierda. Fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada para su atención médica.

Ambos rescates se llevaron a cabo en áreas de senderismo, donde las condiciones del terreno suelen presentar dificultades para los caminantes.