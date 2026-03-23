Dramático choque en la Ruta 74: un joven y su bebé perdieron la vida

Un trágico accidente ocurrió en la Ruta 74, cerca de General Madariaga, donde un joven de 24 años y su bebé perdieron la vida, mientras que una mujer resultó gravemente herida.

La familia regresaba hacia la provincia de Santiago del Estero luego de haber trabajado durante la temporada de verano en la ciudad balnearia de Pinamar.

Por causas que aún se investigan, la camioneta Toyota Hilux en la que viajaban perdió el control a la altura del kilómetro 18 de la Ruta 74 y terminó impactando de manera frontal contra un árbol.

Como consecuencia del fuerte choque, el conductor del vehículo, Marcio Flores, falleció en el acto. En tanto, su hijo y Antonella Ovejero, de 31 años, fueron trasladados de urgencia al Hospital Municipal de General Madariaga.

Durante el traslado, los médicos confirmaron que el bebé presentaba traumatismos severos en el cráneo, tórax y cadera. A pesar de los intentos de reanimación, el menor falleció.

En cuanto al estado de salud de Ovejero, las autoridades informaron que permanece internada en estado grave.

La familia había estado trabajando durante la temporada estival en Pinamar y, al momento del accidente, emprendían el regreso hacia su hogar en Santiago del Estero.

Por estas horas, las autoridades intentan determinar las causas del siniestro. La Justicia inició una investigación por homicidio culposo para establecer si el choque se produjo por una falla mecánica, un error humano o por condiciones adversas en la ruta.