El policía con pasado en Carlos Paz que encontró a Esmeralda: "La búsqueda se volvió personal"

Franco Cabrera, uno de los policías que encontró a Esmeralda en la localidad de Cosquín, tiene una historia marcada por la vocación y un fuerte vínculo con Villa Carlos Paz, ciudad donde formó parte de su carrera. En diálogo con EL DIARIO, contó cómo vivió uno de los momentos más importantes de su carrera.

Con 44 años y 14 de servicio, el efectivo oriundo de Valle Hermoso construyó su camino en la fuerza siguiendo una tradición familiar y consolidando experiencia en la región. Su decisión de ingresar a la fuerza no fue casual, proviene de una familia ligada a la institución, con un padre policía retirado y un hermano que también siguió el mismo camino.

Parte de su carrera la desarrolló en Villa Carlos Paz, donde integró el reconocido Escuadrón Motorizado Enduro “Halcones”. Allí no solo adquirió experiencia en la calle, sino que también construyó fuertes vínculos con sus compañeros. “Son tremendos compañeros, excelente grupo" recuerda sobre su paso por la ciudad. "Luego de contraer covid en 2021 y estar muy grave, por prescripción médica debía dejar las motos por el esfuerzo que significaba en mi recuperación y empecé a trabajar en la localidad de La Falda por cercanía a mi hogar".

Sobre la desaparición de la pequeña Esmeralda y las horas de búsqueda junto a su compañero Lucas Badra, expresó. "La búsqueda se nos volvió personal, nuestro turno finalizaba a las seis de la mañana. Si nos íbamos, iban a faltar dos y los otros chicos iban a tener más carga”, explicó sobre la decisión que terminaría siendo clave.

"La zona era compleja, con monte cerrado y sectores difíciles de acceder. Trabajamos sobre un mapa elaborado con drones y canes, intentando reconstruir posibles recorridos. Pero con el correr de las horas, el desgaste empezó a pesar. Ya nos había ganado un poco la parte negativa, el cansancio, la falta de dormir, era una nena chiquita”.

“En un momento mi compañero pasa delante mío en su moto, con sirena y bocina, ahí aparece. Aparece caminando entre los arbustos. Se baja de la moto y la alza. La primera cara que vio Esmeralda fue la de él”.

Sin perder tiempo, actuaron de inmediato. Cabrera, además de policía, es paramédico, y asistió a la niña en el lugar: “Le controlamos los signos vitales, la hidratamos, teníamos un pedacito de turrón en la moto, se lo dimos, tomó agua y lo asimiló bien”.

Lejos de ser un operativo más, Cabrera reconoce que la búsqueda lo tocó profundamente: “Yo soy papá de tres hijos ya lo habíamos tomado como algo personal”.

Tras el rescate, llegaron las felicitaciones de las autoridades y el reconocimiento público. Pero para Cabrera, el momento más importante fue al volver a su casa. “Lo primero fue abrazar a mis hijas”, cuenta. Hoy, aún con la emoción a flor de piel, dimensiona lo vivido como uno de los momentos más importantes de su carrera “A nivel personal y profesional, esto es algo muy fuerte, muy bueno”.

n medio de tantas horas de angustia, su decisión de quedarse un turno más y seguir buscando terminó marcando la diferencia. Y en ese gesto silencioso, se escribió una historia que difícilmente la comunidad olvide.