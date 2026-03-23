Encontraron 10 vacunos robados tras un operativo en un campo

Un operativo realizado este sábado al mediodía permitió recuperar 10 animales vacunos que habían sido robados el mes pasado en Villa de las Rosas, en el valle de Traslasierra.

El procedimiento fue llevado adelante por personal policial tras una tarea investigativa que permitió dar con el paradero del ganado en un campo de la zona.

Los animales fueron identificados y restituidos a su propietario, quien había denunciado el robo ocurrido en febrero.

La investigación continúa para determinar la responsabilidad de los autores del hecho.