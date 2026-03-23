Entraba a comercios de madrugada y lo atraparon tras sonar las alarmas

Un hombre fue detenido durante la madrugada en Villa Centenario, en la ciudad de Córdoba, tras ser sorprendido mientras provocaba daños y robaba en locales comerciales de la zona.

El procedimiento comenzó cuando se activó la alarma de un comercio ubicado sobre avenida Rafael Núñez al 4600. Al llegar, los efectivos del CAP encontraron la cerradura forzada y desorden en el interior.

Con el aporte del sistema de cámaras, lograron identificar al sospechoso. Minutos después, una nueva alarma en otro local cercano volvió a activar el operativo.

En ese lugar, los uniformados sorprendieron al mismo hombre mientras provocaba daños, por lo que fue reducido y detenido.

Luego, mediante un rastrillaje en la zona con colaboración del programa Cordobeses en Alerta, se recuperaron prendas de vestir que habían sido sustraídas.

El detenido quedó a disposición de la Justicia junto a los elementos secuestrados.