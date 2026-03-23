Entró a robar y lo balearon en la cara

Alta Gracia. Un violento episodio se registró durante la madrugada de ayer en la ciudad de Alta Gracia, en Córdoba. Un intento de robo terminó con un hombre gravemente herido de un disparo en el rostro.

El hecho ocurrió en un comercio ubicado en la intersección de Sarmiento y Vélez Sarsfield, en barrio Pellegrini. Según declaraciones del damnificado a la Policía, todo comenzó cuando un hombre ingresó al lugar y lo amenazó con un cuchillo para robarle.

En ese contexto, el comerciante se defendió utilizando un arma de fuego y efectuó un disparo que impactó en la cara del agresor, quien logró escapar del lugar tras el ataque.

Minutos después, efectivos se hicieron presentes en el Hospital Arturo Illia, donde encontraron al atacante, un joven de 28 años, siendo asistido por personal médico debido a la grave herida sufrida.

El hombre quedó detenido, aunque por la complejidad de su estado de salud debió ser trasladado al Hospital de Urgencias para recibir una mejor atención.

La causa es investigada por la Fiscalía de Turno 2, a cargo del fiscal Alejandro Peralta Otonello, quien deberá determinar las circunstancias del hecho y las responsabilidades de los involucrados.

