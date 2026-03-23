La hipótesis detrás de la desaparición de Esmeralda, la niña de Cosquín

La investigación por la desaparición de Esmeralda, la niña de dos años de edad que se ausentó de su hogar en Cosquín, sigue avanzando y se fortalece la hipótesis de un secuestro. Tania es la madre de la pequeña y ratificó que «alguien se la llevó» y luego la liberó en una zona que ya había sido rastrillada en varias oportunidades, a escasos metros de la vivienda familiar.

Durante casi 24 horas, un intenso operativo se desplegó a fines de la semana pasada y culminó con el hallazgo de la menor.

La causa se mantiene con secreto de sumario, es instruida por la fiscal Silvana Pen y se ordenaron pericias que incluyeron análisis de teléfonos celulares y cámaras de vigilancia, el secuestro de vehículos y una serie de entrevistas a familiares y allegados.

Hay un detalle que inquietó a los investigadores, la niña fue encontrada con el «body al revés y mal puesto», según reveló su madre. «No sé qué le pasó a mi hija, yo creo que alguien me la llevó. Tiene los piecitos raspados, con espinas»; agregó.

La mujer se encargó rápidamente de despegar las dudas en torno a su familia y dijo: «Debe haber sido un extraño porque en mi familia somos buena gente, no tenemos problemas con nadie, somos personas de bien».

Esmeralda desapareció su casa el pasado miércoles 18 de marzo en el momento en que encontraba jugando con piedras en el patio. Tras la denuncia radicada por su familia, se activó el «Alerta Sofía» y lograron hallarla con vida a 430 metros de la vivienda familiar y a 300 metros del río, en una zona con densa vegetación. Además, se conoció la existencia de una casa abandonada a metros del sitio donde apareció la menor, lo que alimenta la sospecha de que pudieron haberla mantenido en ese lugar.