Murió la «Abuela Lalala», la hincha de los festejos virales del Mundial 2022

Un profundo dolor causó la noticia del fallecimiento de la «Abuela Lalala», la hincha que se hizo viral por su participación en los festejos por la obtención del Mundial 2022. Se llamaba Cristina Mariscotti, tenía 79 años y se había convertido en un ícono inesperado durante la consagración de la Selección Argentina en Qatar.

Las imágenes de la jubilada siendo ovacionada por una multitud recorrieron el mundo.

Según pudo conocerse, Mariscotti sufrió una descompensación vinculada a una insuficiencia cardíaca y su fallecimiento ocurrió a escasos meses para el inicio de un nueva edición del campeonato mundial de fútbol.

Su historia se remonta a uno de los momentos más importantes en la vida deportiva del país, cuando «La Scaloneta» conquistó la Copa del Mundo del 2022 y ella protagonizó días inolvidables en una esquina del barrio porteño de Liniers. En aquel entonces, un grupo de jóvenes comenzó a cantarle «Abuela, lalalalalá» cada vez que salía a celebrar los goles del equipo albiceleste. El video se viralizó rápidamente y la convirtió en una de las postales más genuinas de la fiesta mundialista.

Cristina era fanática de Boca Juniors y una admiradora de Lionel Messi, no tenía hijos ni nietos, pero fue adoptada por cientos de apasionados que la convirtieron en un emblema de aquella mítica consagración.