Operativo masivo en zona norte con policías en todas las calles

Un importante operativo de saturación se lleva adelante en la zona norte de la ciudad de Córdoba, con controles intensificados y fuerte presencia policial en barrio Argüello Lourdes y alrededores.

El despliegue forma parte de los dispositivos de prevención coordinados que buscan reforzar la presencia territorial en distintos sectores de la capital.

En el operativo participan efectivos del CAP, Motocicletas, SEOM, Guardia de Infantería, Canes y otros grupos especiales, que realizan controles vehiculares, patrullajes y tareas preventivas en la vía pública.

Las acciones son supervisadas por el jefe de Policía, Marcelo Marín; el subjefe Alberto Bietti; y el director general de Seguridad Capital, Juan Pablo Esquibel, junto al ministro de Seguridad.