¿Quién es el narco que atraparon en Villa Carlos Paz?

Desde hace un año y medio, la Fuerza Policial Antinarcotráfico seguía los pasos de un narcotraficante que había montado un kiosco de drogas en la ciudad de Villa Carlos Paz. Lo atraparon días atrás y trascendió que cuenta con antecedentes que se remontan hasta diez años atrás, siempre vinculado a la venta de cocaína y marihuana al menudeo.

La semana pasada, se hizo un allanamiento en la calle Egipto S/N del barrio Miguel Muñoz B, donde se secuestraron varias dosis de estupefacientes, plantas de cannabis sativa y dinero en efectivo.

La investigación comenzó con una denuncia anónima al Centro de Denuncias Anónimas (0800-888-8080) y culminó con la caída de un «viejo conocido» de la FPA, quien tenía en su poder 294 dosis de marihuana y 13 de cocaína.

Desde 2016, operaba en la zona sur de Punilla y ya había sido aprehendido anteriormente. Se ordenó su traslado a la sede judicial y quedó imputado por la Ley Nacional de Estupefacientes a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Carlos Paz.