Rompió la puerta de un local con una baldosa y lo detectaron por cámaras

Un menor de edad fue detenido este domingo por la mañana en barrio General Paz, en la ciudad de Córdoba, luego de romper la puerta de un local gastronómico utilizando una baldosa.

El episodio fue advertido en tiempo real por un operador del sistema de videovigilancia, quien detectó al joven mientras dañaba el ingreso del comercio.

Con las características aportadas, personal de Cordobeses en Alerta desplegó un operativo en la zona que permitió localizarlo rápidamente en calle General Deheza al 100.

Durante el procedimiento se secuestró la baldosa utilizada en el hecho.

El menor quedó a disposición de la Justicia.