Choque en una esquina céntrica

San Francisco: una ambulancia chocó con una moto y dejó dos heridos

Los ocupantes del rodado menor fueron trasladados al hospital con traumatismos tras el impacto
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Sucesos
lunes, 23 de marzo de 2026 · 20:24

Un choque entre una ambulancia y una motocicleta se registró este lunes por la mañana en la intersección de Cabrera y San Juan, en la ciudad de San Francisco.

El impacto involucró a una ambulancia conducida por un hombre de 53 años y una motocicleta Guerrero 110 en la que se trasladaban dos jóvenes de 19 y 22 años.

Como consecuencia del choque, ambos ocupantes de la moto fueron asistidos en el lugar y luego trasladados al Hospital J. B. Iturraspe.

El conductor de la motocicleta presentó un traumatismo de cráneo leve y quedó en observación, mientras que su acompañante sufrió escoriaciones en las rodillas.

En el lugar trabajó personal policial y el servicio de emergencias.

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