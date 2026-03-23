San Francisco: una ambulancia chocó con una moto y dejó dos heridos

Choque en una esquina céntrica
San Francisco: una ambulancia chocó con una moto y dejó dos heridosLos ocupantes del rodado menor fueron trasladados al hospital con traumatismos tras el impacto
Un choque entre una ambulancia y una motocicleta se registró este lunes por la mañana en la intersección de Cabrera y San Juan, en la ciudad de San Francisco.
El impacto involucró a una ambulancia conducida por un hombre de 53 años y una motocicleta Guerrero 110 en la que se trasladaban dos jóvenes de 19 y 22 años.
Como consecuencia del choque, ambos ocupantes de la moto fueron asistidos en el lugar y luego trasladados al Hospital J. B. Iturraspe.
El conductor de la motocicleta presentó un traumatismo de cráneo leve y quedó en observación, mientras que su acompañante sufrió escoriaciones en las rodillas.
En el lugar trabajó personal policial y el servicio de emergencias.