Tragedia en Córdoba: dos fallecidos y una mujer herida tras accidentarse

Dos hombres de 22 años murieron y una mujer resultó herida en un siniestro vial ocurrido este lunes a la madrugada en avenida Armada Argentina al 5200, en barrio Parque Futura, en la ciudad de Córdoba.

Por causas que se investigan, el Fiat Siena en el que se trasladaban tres personas despistó y terminó impactando contra una señal de tránsito y un poste de alumbrado público.

Al lugar acudió un servicio de emergencias que constató el fallecimiento de los dos jóvenes en el sitio. En tanto, la mujer que viajaba en el vehículo fue asistida y trasladada al Hospital de Urgencias con politraumatismos.