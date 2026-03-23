Tremendo: Utilizaba a personas con discapacidad para vender drogas

Un hombre de 37 años fue detenido por la Fuerza Policial Antinarcotráfico y se comprobó que usaba a personas con discapacidad para vender droga. Se hizo un allanamiento en la ciudad de Río Segundo, tras una investigación que se extendió durante diez meses y se lograron secuestrar plantas de cannabis, cocaína, dinero en efectivo y otros elementos probatorios.

Además, se pudo cerrar un punto de venta de drogas que funcionaba en un inmueble de calle Las Heras al 1700.

El detenido contaba con antecedentes por comercialización de estupefacientes en 2019 y utilizaba a personas con discapacidad para llevar adelante la actividad ilegal.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno ordenó el traslado del hombre hasta una sede judicial junto con los elementos incautados y se avanza en su imputación.