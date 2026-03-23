Una auto funerario salió del camino y terminó en la banquina

Este lunes al mediodía, un vehículo utilitario de traslado fúnebre protagonizó un accidente en el kilómetro 887 de la Ruta Nacional 9, a la altura del paraje San Miguel, en el departamento Río Seco.

El rodado, una Renault Kangoo, era conducido por un hombre de 29 años oriundo de la ciudad de Buenos Aires, quien circulaba con destino a la provincia de Chaco. Por motivos que aún se investigan, perdió el control del vehículo y terminó fuera de la carpeta asfáltica.

El conductor viajaba solo. Fue asistido en el lugar y luego trasladado a un centro de salud, donde le diagnosticaron cortes y escoriaciones en la mano derecha.

Las circunstancias del hecho continúan bajo investigación.