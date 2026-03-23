Urgente: operativo para trasladar cuatro órganos a pacientes en Córdoba

La Policía de Córdoba realizó dos operativos con cordón sanitario para garantizar el traslado urgente de cuatro órganos destinados a trasplantes en distintos centros de salud de la capital.

Los procedimientos se activaron desde el aeropuerto, donde arribaron los órganos, y se extendieron por diferentes corredores viales para asegurar una circulación rápida y sin interrupciones.

Como resultado, un corazón fue trasladado al Sanatorio Allende, mientras que otro corazón, junto a un riñón y un páncreas, llegaron al Hospital Córdoba.

El despliegue fue clave para preservar los tiempos de traslado, fundamentales en este tipo de intervenciones médicas, donde cada minuto resulta determinante.