Video: así fue la pelea entre taxista y pasajero en Carlos Paz

Un video expone con claridad el violento episodio ocurrido esta noche en Carlos Paz, donde un taxista y un pasajero terminaron a los golpes en plena vía pública.

La secuencia, captada sobre avenida General Paz frente a la Galería del Sol, muestra cómo el pasajero desciende del vehículo y se trenza a golpes con el chofer, cayendo ambos al piso mientras continúan el enfrentamiento.

En las imágenes también se observa el momento en que el hombre se levanta, se dirige hacia el taxi y, con un golpe de brazo, rompe el vidrio de la puerta trasera, para luego retomar la pelea.

Según los primeros datos, en el vehículo viajaba una mujer mayor con su hijo

Como consecuencia del enfrentamiento, el pasajero sufrió un corte en uno de sus brazos y fue trasladado para su revisión médica.

Tras el hecho, ambos hombres fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia