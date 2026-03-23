Video: un policía salvó milagrosamente a un niño de ser arrollado por un tren

Córdoba. En horas de la mañana, personal de la Dirección Motocicletas protagonizó un destacado procedimiento al rescatar a un niño que se encontraba sobre las vías férreas, en barrio Villa Los Galpones, en la ciudad de Córdoba.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:00, cuando una formación del Tren de Cargas, compuesta por 29 vagones cargados con piedra, se dirigía desde Juárez Celman hacia la estación Alta Córdoba. Al arribar a la intersección de calles Sarachaga y Mendoza, el uniformado, advirtió la presencia del menor solo sobre las vías.



Ante la inminente proximidad de la formación, el efectivo actuó de inmediato y corrió hacia el lugar logrando retirar al niño a escasos segundos del paso del tren, resguardando su integridad física y evitando una tragedia.

Posteriormente, se logró ubicar a la madre del menor, una joven de 24 años, quien manifestó que el niño se habría retirado de su vivienda en un descuido.