Agostina Páez no irá presa: regresa a la Argentina y deberá hacer tareas comunitarias

Agostina Páez, la abogada argentina acusada de injuria racial y que se encontraba detenida en Río de Janeiro, enfrentó este martes una audiencia clave, y luego su letrada confirmó que podrá regresar a la Argentina por lo que no quedará presa en Brasil.

"Al juez le dije la verdad. Que sinceramente le he pedido perdón a las víctimas. Fue la peor experiencia de mi vida", dijo Páez en sus primeras declaraciones a la prensa.

La joven argentina dijo la que audiencia salió "bastante bien", confirmó que podrá "volver a casa" y completó: "No hay pena, sino resarcimiento, y en estos días me van a dejar volver a casa".

La abogada de Agostina, Carla Junqueira, dijo al salir de la audiencia este martes que la Fiscalía y la querella no se opusieron a que su defendida regrese al país. “El juez tiene que definir en el escrito la caución pecuniaria (fianza); es una cuestión de días”, señaló.

De esta manera, Agostina deberá pagar una multa y hacer servicios comunitarios. Sus defensores calculan que en tres días podrá estar de regreso en su casa, aunque falta la firma del juez.