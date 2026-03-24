Aves en jaulas y pesca ilegal: lo que apareció en rutas de Córdoba y La Rioja

Controles realizados entre ayer y esta madrugada en rutas de Córdoba y La Rioja dejaron al descubierto el traslado ilegal de fauna silvestre y pesca sin autorización, en distintos operativos desplegados por Gendarmería.

Uno de los casos ocurrió sobre la Ruta Nacional 38, en La Rioja, donde los efectivos frenaron un vehículo que iba hacia San Blas de los Sauces. En el baúl encontraron jaulas con aves vivas, entre ellas benteveos y jilgueros, especies protegidas cuya captura está prohibida.

En Córdoba, a la altura de Las Higueras sobre la Ruta Nacional 158, los gendarmes revisaron un auto y encontraron una trampera con un ave silvestre (corbatita), también protegida.

Más tarde, en la Ruta Nacional 8, cerca de Sampacho, interceptaron otro vehículo que llevaba pescados —surubí, dorado, sábalo, bagre y patí— junto a elementos de pesca, sin contar con autorización. La carga fue secuestrada por disposición de las autoridades ambientales.

Finalmente, esta madrugada, en un control conjunto con Policía Ambiental en la zona de Villa María, detectaron una camioneta que circulaba con bagres y pejerrey sin documentación. En ese caso también se procedió al decomiso de los ejemplares.