Caminata terminó en rescate en Villa General Belgrano

Una mujer debió ser rescatada este lunes al atardecer en el Cerro de la Virgen, en Villa General Belgrano, luego de sufrir una lesión en una de sus piernas que le impedía descender por sus propios medios.

El operativo se activó alrededor de las 18:44 y contó con la intervención de dos móviles de bomberos y un equipo de siete efectivos. Según se informó, la mujer se encontraba consciente, pero presentaba una lesión compatible con un esguince en el miembro inferior izquierdo.

Los bomberos procedieron a inmovilizarla y realizar el descenso asistido desde la zona serrana, en una tarea que demandó unos 36 minutos hasta llegar a la base del cerro.

Una vez allí, la mujer fue derivada a una ambulancia para su evaluación médica.