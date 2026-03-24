Carlos Paz: Pararon un Gol y descubrieron que lo buscaba la Justicia

Una mujer fue llevada a la comisaría este martes al mediodía en Carlos Paz, después de que un control policial dejara al descubierto que el auto en el que circulaba tenía irregularidades y era buscado por la Justicia.

Todo empezó cuando efectivos del Escuadrón Motorizado frenaron la marcha de un VW Gol para un control de rutina. En ese momento detectaron que la patente no coincidía con el grabado de los vidrios.

A partir de ahí revisaron el motor y el chasis, y apareció el dato clave: el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente.

Con ese resultado, los policías incautaron el auto y trasladaron a la conductora a la comisaría, donde quedó a disposición del magistrado interviniente.