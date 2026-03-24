Choque entre dos autos deja una mujer herida en Malagueño

Cerca de las 12:46 de este mediodía, un choque entre dos vehículos generó un operativo de emergencia sobre la Ruta Provincial C-45, a la altura del kilómetro 12,5, en jurisdicción de Malagueño.

Por causas que aún no fueron determinadas, los rodados impactaron por alcance. Como consecuencia, una mujer resultó herida y debió ser asistida en el lugar por los equipos de emergencia, que lograron estabilizarla antes de su traslado al hospital de Alta Gracia con diagnóstico de politraumatismos.

El resto de las personas involucradas fue evaluado en el lugar y no necesitó ser derivado a centros de salud.

En el operativo trabajaron bomberos de Malagueño y Alta Gracia, junto a personal policial de Malagueño y Falda del Carmen, guardias locales de ambas localidades, una ambulancia municipal e inspectores.