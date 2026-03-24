Córdoba: capturaron a un hombre tras el robo de un iPhone 15

Un hombre mayor de edad fue detenido este lunes en barrio Villa Siburu, en la ciudad de Córdoba, luego de ser señalado como uno de los autores del robo de un teléfono celular a una menor.

El procedimiento fue realizado por efectivos policiales que patrullaban el sector y fueron alertados por radio sobre la sustracción del dispositivo. Según se informó, dos hombres le arrebataron a la víctima un iPhone 15 negro.

Tras un operativo cerrojo desplegado en la zona, los agentes lograron detener a uno de los sospechosos y recuperar el teléfono robado. Durante el procedimiento también se utilizó armamento menos letal tipo Byrna.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras que el celular fue recuperado y secuestrado como parte del procedimiento.