Cosquín: amenazó a un vecino y lo atraparon con cocaína

Un joven de 21 años fue detenido este lunes por la tarde en la ciudad de Cosquín luego de amenazar a un vecino, intentar escapar y ser sorprendido con cocaína entre sus pertenencias.

El episodio ocurrió cerca de las 17:20 en barrio San José Obrero, cuando un vecino alertó a la Policía sobre un hombre que lo había amenazado y luego se dio a la fuga.

A partir de ese aviso, se desplegó un operativo en la zona que permitió ubicar al sospechoso en calle Alfredo Zitarrosa. Al momento de ser identificado, los efectivos constataron que el joven tenía un pedido de paradero vigente solicitado por la Justicia.

Durante el control, los policías encontraron entre su ropa una bolsa con una sustancia blanca. Minutos después, personal especializado confirmó que se trataba de cocaína.

El joven fue trasladado a la comisaría y quedó a disposición del magistrado interviniente.