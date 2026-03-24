Cosquín y otras cuatro ciudades: 11 detenidos en operativos

En las últimas horas, la Policía desplegó una serie de operativos en distintos puntos del norte y oeste de Córdoba que terminaron con 11 personas detenidas.

Los procedimientos se llevaron a cabo en las ciudades de Cosquín, San Francisco, Tulumba, Cruz del Eje y Villa Dolores, donde los efectivos intervinieron en hechos vinculados a robos, hurtos, resistencia y personas que eran buscadas por la Justicia.

Durante los operativos también se recuperaron elementos que habían sido robados y se secuestraron vehículos y otros objetos relacionados con las distintas causas.