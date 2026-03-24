Detienen a tres hombres con arma y terneros faenados en Calamuchita

Tres hombres fueron detenidos este martes por la mañana en una zona rural de San Agustín, en el valle de Calamuchita, tras un operativo que se inició por el aviso de un vecino.

El procedimiento se desarrolló sobre el camino hacia Villa General Belgrano, donde efectivos desplegaron un control que permitió interceptar a los ocupantes de una camioneta Ford Ranger. Se trata de tres hombres de 36, 44 y 51 años, oriundos de Falda del Carmen y Alta Gracia.

Durante el operativo, los policías secuestraron una carabina calibre 22 con cargador y un dispositivo de visión nocturna, además de tres terneros faenados y otros elementos relacionados con el hecho.

Los tres hombres fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente, que investiga el origen de los animales y las circunstancias del caso.