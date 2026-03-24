Dijo que le dolía la panza y descubrieron que llevaba cocaína en el cuerpo

Un pasajero de un colectivo fue detenido en Tucumán después de que un control en el peaje Molle Yaco terminara revelando que transportaba cocaína dentro de su cuerpo.

Todo ocurrió cuando gendarmes detuvieron un ómnibus que había salido desde San Salvador de Jujuy con destino a Mendoza. Durante la revisión, uno de los pasajeros manifestó fuertes dolores abdominales, lo que llamó la atención de los efectivos.

Ante esa situación, fue trasladado a un hospital de la zona de Trancas. Allí, una placa radiográfica mostró lo que los médicos ya sospechaban: tenía múltiples cápsulas en el abdomen.

Por el riesgo que implica este tipo de maniobra, el hombre —de nacionalidad boliviana— fue derivado a un centro de salud en la capital tucumana, donde quedó bajo control médico hasta completar la evacuación.

En total, expulsó 95 cápsulas que, tras ser analizadas, dieron positivo para cocaína, con un peso superior al kilo.

Con ese resultado, la Justicia ordenó el secuestro de la droga y la detención del pasajero.